Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Şırnak İl Kongresi'ne katıldı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Şırnak İl Kongresi'ne katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Şırnak İl Kongresi'ne katıldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Şırnak İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Şırnak İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, kentin geçmişte çok sancılı dönemlerden geçtiğini, halkın vatanına, ülkesine bağlı bir şekilde topraklarını terk etmeyip bütün olumsuzluklara, zorluklara rağmen ayakta kaldığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin genç işsizler olduğunu ifade eden Erbakan, ülkede 1,5 milyon üniversite mezunu gencin işsiz olduğunu savundu.

Türkiye'deki toplam işsiz sayısının 10 milyonu aştığını öne süren Erbakan, şöyle konuştu:

"Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla işsizimiz var. Sadece 2020 yılında 40 bin 700 şirket kapandı. Bu, nereden baksanız 1 milyon insanın işsiz, aşsız ve ekmeksiz kalması demek. İşsizliğin hangi noktaya geldiğinin bir ispatı da bu. Boşta gezen gençlerin oranı yüzde 29. Yine bakıyorsunuz, vatandaşların bankalara olan borçları 2002 yılından bugüne 150 misli artış göstermiş. Biz burada siyaset değil, matematik yapıyoruz."

Türkiye'nin her açıdan kurtuluşunun milli görüş geleneğinde olduğunu savunan Erbakan, bunun için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Sabri Tatar, tekrar il başkanlığına seçildi.

Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, partinin Siirt, Batman, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa il temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Şırnak İl Kongresi'ne katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Şırnak İl Kongresi'ne katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Şırnak İl Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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