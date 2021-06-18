Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Sinop İl Kongresi'ne katıldı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Sinop İl Kongresi'ne katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Sinop İl Kongresi'ne katıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sinop İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sinop İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, merhum Necmettin Erbakan'ın doğduğu topraklarda bulunmaktan gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin genç işsizler olduğunu dile getiren Erbakan, ülkede 1,5 milyon üniversite mezunu gencin işsiz olduğunu savundu. Türkiye'deki toplam işsizlerin sayısının ise 10 milyonu aştığını öne süren Erbakan, şöyle konuştu:

"Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla işsizlerimiz var. Sadece 2020 yılında 40 bin 700 şirket kapandı. Bu, nereden baksanız 1 milyon insanın işsiz, aşsız ve ekmeksiz kalması demek. İşsizliğin hangi noktaya geldiğinin bir ispatı da bu. Yine bakıyorsunuz, vatandaşların bankalara olan borçları 2002 yılından bugüne 150 misli artış göstermiş. Biz burada siyaset değil, matematik yapıyoruz."

Erbakan, Türkiye'nin her açıdan kurtuluşunun milli görüş geleneğinde olduğunu, bunun için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tek listeyle gidilen kongrede ise mevcut başkan Mustafa Çınar, tekrar il başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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