Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Malatya'daki İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden büyük Türkiye, yaşanılabilir bir ülke ve adil bir dünya için geliyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden büyük Türkiye, yaşanılabilir bir ülke ve adil bir dünya için geliyoruz." dedi.

Erbakan, Malatya'da bir otelde gerçekleştirilen mart ayı İl Başkanları Toplantısı'nda, Mardin, Elazığ ve Malatya'da gerçekleştirdikleri kongrelerde yoğun ilgi gördüklerini belirtti. Türkiye'nin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu savunan Erbakan, milletin matematiksel olarak aç kalması, hayatta kalmaması gerekirken hayatta kalmayı başarabildiğini bu nedenle takdiri hak ettiğini ifade etti.

Fatih Erbakan, milletin yaşadığı şartları hak etmediğini dile getirerek "İnşallah Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında Yeniden Refah Partisi olarak Erbakan Hoca'mızın gösterdiği hedeflere ulaşma kararlığıyla yola çıkıldı. Kutlu kervan yoluna devam ediyor. Yeniden büyük Türkiye, yaşanılabilir bir ülke ve adil bir dünya için geliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dış borcunun çok yükseldiğini, ülkenin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve matematik gerçekler karşısında yapılması gerekenin üretmek ve ihraç etmek olduğunu dile getiren Erbakan, "Kaynak ihtiyacımızın borçlanarak değil milli kaynak paketleriyle karşılanması lazım. Bütün bunları sizin de çok iyi bildiğiniz gibi geçmişte yapan Erbakan Hoca'mızın önderliğinde milli görüş anlayışıdır ve inşallah yeni dönemde ikinci 40 yılda bütün bu adımları atacak olan da yine milli görüş olacaktır, Yeniden Refah Partisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Görüş kadroları olarak yeniden meydanlara inme zamanının geldiğini belirten Erbakan, erken seçim ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik