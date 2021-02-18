Son dakika haber... ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, esnafın kredi taksitlerinin ertelenmesini istedi
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Son dakika haber... ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, esnafın kredi taksitlerinin ertelenmesini istedi

18.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:35

Son dakika gelişmesine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek "Esnafın kredi taksitlerinin en az bir yıl ertelenmesi lazım, kredilerinin faizlerinin silinmesi ya da bu faizlerin en az yarısının devlet...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek "Esnafın kredi taksitlerinin en az bir yıl ertelenmesi lazım, kredilerinin faizlerinin silinmesi ya da bu faizlerin en az yarısının devlet tarafından karşılanması lazım." dedi.

Erbakan, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, başta gıda fiyatları olmak üzere her şeye zam geldiğini, insanların alım gücünün düştüğünü belirtti. Kovid-19 salgını nedeniyle esnafın son bir yıldır büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Erbakan, şöyle devam etti:

"Esnafın kredi taksitlerinin en az bir yıl ertelenmesi lazım, kredilerinin faizlerinin silinmesi ya da bu faizlerin en az yarısının devlet tarafından karşılanması lazım. Doğalgaz, elektrik, su ve SGK borçlarının da esnafımız için en az bir yıl ertelenmesi lazım. Bunlar olmadan esnafımızın ayakta durmaları mümkün değil zaten bir kısmı da kapatmış bir kısmı da entübe durumundadır. Kapalı olan kafe ve restoranların da açılması lazım, HES koduna bakılarak, gerekli denetlemeler yapılarak, mesafeye, tedbirlere dikkat edilerek bunun yapılması lazım."

Erbakan, salgın nedeniyle hükümetin açıkladığı nakit destek paketlerine çiftçi ve köylülerin de eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Çiftçiye, köylüye yapılacak desteğin aynı zamanda ülkenin geleceğiyle de ilgili olduğuna işaret eden Erbakan, "Siz eğer tarım üretimini yapamazsanız yarın öbür gün aç kalırsınız. Tarım üretiminin sağlıklı, bol ve ucuz bir şekilde devam etmesi sadece çiftçinin, köylünün değil ülkenin beka meselesidir." şeklinde konuştu.

Son dakika haber... ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, esnafın kredi taksitlerinin ertelenmesini istedi
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, esnafın kredi taksitlerinin ertelenmesini istedi
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, esnafın kredi taksitlerinin ertelenmesini istedi
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, esnafın kredi taksitlerinin ertelenmesini istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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