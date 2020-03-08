Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partililerle buluştu
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Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partililerle buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş'ü bugün partisinin temsil ettiğini söyledi.

08.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:27
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partililerle buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş'ü bugün partisinin temsil ettiğini söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbakan, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Battalgazi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Geçtiği Yeşiltepe Mahallesi'nde partililerle buluşan Erbakan, partilerinin sahip olduğu Milli Görüş zihniyetinin tüm insanlığın maddi ve manevi sıkıntılardan kurtuluşunun ilacı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Milli Görüş'e sarılmadan ülkemizin, Orta Doğu'nun, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtulabilmesi, sömürünün, zulmün, çifte standardın adaletsizliğin, fakirliğin işsizliğin, yoksulluğun, açlığın, haksız savaşların, işgallerin ve katliamların ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bütün bunlardan kurtuluş Milli Görüş'e bağlıdır. Bugün Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi temsil etmektedir."

Erbakan, Milli Görüş'ün partisini, diğer partilerden ayıran bir özellik olduğuna işaret ederek babası merhum Necmettin Erbakan'ın ülke ekonomisini ve sanayisini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği projelerden örnekler verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partililerle buluştu

Kaynak: AA

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partililerle buluştu

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