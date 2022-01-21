Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helvacı Bilecik'te partililerle buluştu

BİLECİK (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, Bilecik'te partililerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki parti binasına gelen Helvacı, partililer tarafından karşılandı. Helvacı, burada yaptığı konuşmada, partilerinin 3 yıl önce kurulduğunu 81 il ve 922 ilçede teşkilatlanmanın tamamladığını söyledi.

Partilerinde aktif olarak çalışmaların sürdüğünü belirten Helvacı, "Kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla haftalık toplantılarını yapan, araziye inen ve arazide karşılık bulan bir parti olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yargıtay'a girmiş 170 bin kayıtlı üyemiz var. Çeşitli sebeplerle henüz Yargıtay'a girememiş de 150 bin ıslak imzalı bizde üye formumuz var. Yani şu anda 300 bini aşkın bir üyeye sahip bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

Seçimlerde olası ittifaklar üzerine Yeniden Refah Partisi'nin tavrının ne olacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Helvacı, şunları kaydetti:

"Biz de diyoruz ki milleti ne Cumhur İttifakına ne de Millet İttifakına mecbur edelim. Milletimiz diyorsa 'Ben oraya da oy vermek istemiyorum, buraya da oy vermek istemiyorum' oy vereceği bir blok oluşturalım. Bunun içinde genel başkanımızın ifadesiyle Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi. Yani siz bir kar topunu yuvarladığınızda o ittifak Allah'ın izniyle büyür. O oluşum birçok yerden de olumlu tepki alıyor. Sinerji de oluşturur."