Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: İttifak yoluna gidebiliriz
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: İttifak yoluna gidebiliriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: İttifak yoluna gidebiliriz
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, partisince düzenlenen etkinliklere katılmak için geldiği Bitlis'te, "Temel şartlarda anlaştığımızda ittifak yoluna da gidebiliriz" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, partisince düzenlenen etkinliklere katılmak için geldiği Bitlis'te, "Temel şartlarda anlaştığımızda ittifak yoluna da gidebiliriz" dedi. 

Muş'tan Bitlis'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, il binasını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarına değinen Çolak, tek hedeflerinin Fatih Erbakan'ı cumhurbaşkanı yapmak olduğunu kaydederek, "Şu anda bunda kararlıyız ve tek başına seçime girme konusunda da kararlıyız. O günkü şartlar, seçmen, teşkilatlarımız nasıl karar verirse ona göre oturup alacağımız ortak kararla seçime gireceğiz. Bizim olmazsa olmazlarımız vardır. Üretime ağırlık vereceğiz. Ağır sanayiyi öne alacağımız parti politikalarımız var. Adaleti ön plana çıkaran politikalarımız var. Bu temel şartlarda anlaştığımızda ittifak yoluna da gidebiliriz" dedi.Afetler üzerinden hükümeti eleştiren muhalefetin tutumunu da değerlendiren Cemil Çolak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Böyle ana muhalefet olmaz. Bu zatı beğenirsin, beğenmezsin bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Bu ülkede yüzde 50 küsur oy alarak seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür. Kendisinin siyasi politikalarını eleştiririm ama makama gelince Türk milletinin cumhurbaşkanıdır. Senin ona ağza alınmayacak kelimeleri kullanma hakkın yoktur" diye konuştu. 


Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: İttifak yoluna gidebiliriz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: İttifak yoluna gidebiliriz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: İttifak yoluna gidebiliriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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