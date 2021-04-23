Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal: "İklim sözleşmeleri emperyalistlere hizmet ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal: "İklim sözleşmeleri emperyalistlere hizmet ediyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal: 'İklim sözleşmeleri emperyalistlere hizmet ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, "İklim sözleşmeleri emperyalistlere hizmet ediyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, "İklim sözleşmeleri emperyalistlere hizmet ediyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, 22-23 Nisan tarihlerinde iklim değişikliklerini esas alan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Esas amacı karbon salınımını azaltmak için ne yapılması gerekliliği olan zirveye ilişkin Aydal, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi olarak biz 'Milli Kaynak Paketlerimiz 1' kitabımızda düşüncelerimizi aylar önce açıklamış, ülke kurtuluşunun yenilenebilir enerjide ve özellikle güneş enerjisinde olduğunu ifade etmiştik. Dünya ülkelerine güneş, rüzgar, su başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelerinin teklif edildiği bu toplantılarda araç yakıtlarında da elektrik ile çalışan araç üretimlerine geçmeleri yönünde tavsiye kararları çıkmıştır. Toplantının sonuç metni, bu basın bildirisinin yazımı sırasında henüz yayınlanmamıştır. Ancak Yeniden Refah Partisi olarak bu toplantıların sonuçlarının da Kyoto Protokolü'nün sonuçlarına çok benzeyeceği endişesini taşımaktayız. Malum olduğu üzere 2005 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi olan Kyoto Protokolü'nü de yüzlerce ülke imzalamış, dünya petrol tüketiminin yüzde 38 kadarını tüketen ABD başta olmak üzere Çin, Hindistan ve Brezilya gibi birçok önemli ülke de imzalamamıştı. Bu ülkeler, protokol gereği gözlemci olarak katılacaklarını, rapor verebileceklerini ama hiçbir şekilde sorumluluk almayacaklarını ifade etmişlerdi. Bu dönemde karbon emisyonu fazla olan ülkelere karbon salınım sertifika satışları için Londra başta olmak üzere birçok batılı ülkede borsalar kurulduğu da bilinmektedir. Ancak karbon salınım hesaplarının sadece petrol üzerinden yapılması, kömür kullanımının hiç hesaplanmaması, önemli ülkelerin katılım sağlamaması bu protokolün en zayıf noktalarından biriydi ve bu protokol sonuçta kadük kaldı."

"Bu toplantı da gelişmekte olan ülkeler için hayırlı olmayacak"

"Bu toplantının sonuçları da gelişmekte olan ülkeler için pek hayırlı olmayacaktır" diyen Aydal, "Emperyalist ülkelerin karbon salınım fazlalıklarını bahane ederek gelişmekte olan ülkelere fazla karbon salınımı cezası kesmek için kırk türlü yol bulacaklarından şüphe yoktur. Bu cezaların verilmemesi için karbon sertifikaları satışı başta olmak üzere Batı teknolojisiyle üretilen çeşitli araç, edevat, filtre başta olmak üzere binlerce malın ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelere ithalinin teşvik edileceğinden de şüphe duyulmamaktadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ebru Gündeş Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal: "İklim sözleşmeleri emperyalistlere hizmet ediyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 00:05:42. #1.15#

title