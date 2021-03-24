Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helvacı Kilis'te konuştu Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helvacı Kilis'te konuştu Açıklaması

24.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:01
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helvacı Kilis'te konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı Erkan İlyas Helvacı, "İstanbul Sözleşmesi, bir nesli ve milleti yok etmek için başımıza musallat edilmiş bir sözleşmedir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı Erkan İlyas Helvacı, "İstanbul Sözleşmesi, bir nesli ve milleti yok etmek için başımıza musallat edilmiş bir sözleşmedir." dedi.

Kilis'te bir restoranda partililerle bir araya gelen Helvacı, burada yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi kurulduğu günden bu yana İstanbul Sözleşmesi'nin bu milletin tarihiyle, özüyle, kültürüyle, benliğiyle bağdaşmayacağını dile getirdiklerini söyledi.

"Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanının kararnamesiyle bu yürürlükten kaldırıldı." diyen Helvacı, şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi koronavirüsten daha tehlikeli ve ölümcüldür. İstanbul Sözleşmesi, bir nesli ve milleti yok etmek için başımıza musallat edilmiş bir sözleşmedir. Bir nesil yok olduğu zaman bir ülkenin en az 50 yılı kaybolmuş demektir. Sözleşmenin içerisine gizlice yerleştirilmiş aileyi tüketen, eş cinselliği meşru hale getiren, kadına şiddeti önlemeyi amaçladığını iddia edip son 10 yılda tam 8 katı kadın cinayeti arttıran bir sözleşmenin bizim tarihimizle, özümüzle, kültürümüzle hiçbir alakasının olmadığı çok açık ortadadır."

Helvacı, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun da örf ve adetlere göre yeniden yapılandırılması gerektiğini savunarak, "İstanbul Sözleşmesi'nin geride bırakmış olduğu bu tahribatlara son verilmelidir. Yoksa bu sözleşmeyi bir gece kararnamesiyle kaldırmanın hiçbir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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