Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal'dan "kripto para" açıklaması Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal'dan "kripto para" açıklaması Açıklaması

13.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:58
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal'dan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, ABD'nin dolar gücünü kırmanın kripto para ile mümkün olabileceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, ABD'nin dolar gücünü kırmanın kripto para ile mümkün olabileceğini söyledi.

Aydal, Kayseri'de partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yeni bir parti olarak Türkiye'yi büyütecek ve kalkındıracak projeler hazırladıklarını söyledi.

Devletin nimetlerinden faydalanmak için siyasete girmediklerini anlatan Aydal, insanlara faydalı olmak için yola çıktıklarını belirtti.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmede bulunan Aydal, son zamanlarda gündemde olan kripto parayı kullanmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Blokzinciri (Blokchain) sistemi ve her ülkenin kendi adına bastıracağı paralar olursa bunlar gelecekte Amerika'nın dolar gücünü kırar. Eğer siz doların gücünü kırarsanız ABD'nin ceberut devlet görüntüsü de ortadan kalkar. Çünkü adam parası ile güç kullanıyor. ABD'nin gücü dolardan gelmektedir. Biz merkez bankamızda kripto para sistemimizi geliştirelim. Kendi aramızda değiştireceğimiz bu paralarla ABD dolarını kullanmayacağız demek. Bunun anlamı şudur Türkiye nereye para gönderirse göndersin bir 'swift' kuralı var. Amerika paranın nereden nereye aktığını kontrol için bu sistemi geliştirdi. Diyelim ki Türkiye İran'dan mal aldı. Para gönderecek. Bu para önce İran'a gitmiyor. Swift sisteminden kontrolden geçiyor. Gönderilen para sonra İran'a gidiyor. Bu iki üç günlük süre zarfında ABD bu parayı kullanıyor. Bunun dünyada trilyonlarca dolar olduğunu düşünün."

Aydal, "Dün mutlu olduğum şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sistemin altyapısını oluşturmaya başladığını duyurması olmuştur." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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