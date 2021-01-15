Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Boyabat'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Boyabat'a ziyaret

15.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:06
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Boyabat'a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Boyabat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Boyabat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Altınöz ve beraberindekiler, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Altınöz, esnaf ziyaretinde de bulundu.

Altınöz, gazetecilere, Sinop'ta bir dizi ziyaretlerde bulunarak fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yeni kurulmuş bir parti olduklarını vurgulayan Altınöz, "İnşallah Sinop'a büyük hizmetler gerçekleştireceğiz. Sinop sadece turizm açısından değil, tarım ve hayvancılık olarak da ileri seviyeye ulaşacak. Çiftçimiz, köylümüz ileri seviyede kalkınacak ve bu şehirler göç veren değil göç alan yerler haline gelecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Hande Erçel Demet Şener Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Erol Bulut Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Boyabat'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:06:44. #1.14#
title