Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkunsu'dan Develi'ye Ziyaret

10.09.2019 12:47

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkun'su Develi İlçe Başkanı Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'su ve Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Kemal Yıldız Genel Başkan Yardımcısı Yahya Coşkunsu ve İl Başkanı Önder Narin'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA