Yeniden Refah Partisi Erzincan 1. Olağan Kongresi

06.10.2019 21:24

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, "54. hükümette Erbakan Hoca'nın vermiş olduğu o maaş zamları olmasaydı bugün memur, işçi ve emeklinin maaşı yarı yarıya olacaktı. İnşallah Yeniden Refah iktidarında bu aziz millet Allah'tan başkasına muhtaç olmayacaktır." dedi.

Erbakan, partisinin Erzincan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Erzincan 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milli görüşü hakkıyla temsil etmek istediklerini belirtti.

Göreve gelir gelmez vatandaşları hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Biz Yeniden Refah iktidarında laf üretmeyeceğiz, hikaye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız. Kaynak bulacağız, çözüm üreteceğiz, çare olacağız. Vatandaşa kaşığın ucuyla verip vatandaştan kepçeyle almadan 100 milyar dolar kaynak bulacağız. 100 milyar dolar kaynağı ne yapacağız biz? Üretime, istihdama, AR-GE'ye, tarıma ve hayvancılığa adil ve güçlü teşvikler sağlayacağız. Riski üstlenecek ve gerekirse yatırıma ortak olacak, özel sektöre omuz verecek, beraber çalışacağız, beraber terleyeceğiz, beraber üreteceğiz ve zorlukları, riskleri beraber üsteleneceğiz. Ondan sonra beraber paylaşacağız. Önce kazanacağız, zenginleşeceğiz, ondan sonra adil bir şekilde paylaşacağız."

Erbakan, diğer vaatlerini şöyle sıraladı:

"Asgari ücretten devlet hiçbir vergi almayacak. Böylelikle hem işverenin hem de işçinin yüzü gülecek. Hayvancılık en güçlü teşviklerle desteklenecek. Bizim iktidarımızda devlet vatandaşını iş, AŞ ve meslek sahibi yapacak. Çok iddialı bir şey daha söylüyoruz, Allah'ın izniyle bu da gerçek olacak. Beş sene içerisinde bu ülkede zekat verecek kimseyi bulamayacak hale geleceksiniz."

"Milli Görüş bereket demektir." ifadesini kullanan Erbakan, "54. hükümette bunu yaşadınız ve gördünüz. 54. hükümette Erbakan Hoca'nın vermiş olduğu o maaş zamları olmasaydı bugün memur, işçi ve emeklinin maaşı yarı yarıya olacaktı. İnşallah Yeniden Refah iktidarında bu aziz millet Allah'tan başkasına muhtaç olmayacaktır." diye konuştu.

Kongreye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, İl Başkanı Nuri Duraklı, Ankara, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Trabzon, Rize ve Çorum il başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA