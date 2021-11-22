Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Divan Toplantısı, Pazaryeri'nde yapıldı

BİLECİK (AA) - Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Divan Toplantısı, Pazaryeri ilçesinde Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Öztürk, siyasetin yeni bir döneme gireceğini söyledi.

Öztürk, ilk seçimde büyük bir çoğunlukla Meclis'e gireceklerini belirtti.

Toplantının ardından partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.

Toplantıya, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi İbrahim Meral, Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, Pazaryeri İlçe Başkan Vekili Sefer Uslu ve diğer ilçe teşkilatları ile partililer katıldı.

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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