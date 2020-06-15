Yeniden Refah Partisi basınla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeniden Refah Partisi basınla bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Van İl Teşkilatı, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi basınla bir araya geldi
15.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:37

Yeniden Refah Partisi Van İl Teşkilatı, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen etkinliğe Yeniden Refah Partisi Bölge Başkanı Sadık Çat, Van İl Başkanı Hasan Sümer ve il yönetimi katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Bölge Başkanı Sadık Çat, 2018 yılında kurulan partilerinin 81 il ve yaklaşık 850 ilçede teşkilatlanmasını tamamladığını ifade etti. Yeniden Refah Partisinin şu anda 250 bin üyeye sahip olduğunu dile getiren Çat, "İlçe başkanlarımız hemen kendi bölgelerinde gerek mahalle temsilciliklerini, gerek sandık müşahitlerini atamaya başladılar. İnşallah bundan sonra biz elimizden gelen çabayı gerek Van ilimizde gerek doğu ve güneydoğu illerimizde gerekse Türkiye genelinde var gücümüzle göstereceğiz. Amacımız burada milli görüş çizgisinde adil düzeni kurmaktır" dedi.

Diğer partilerle hiçbir savaşlarının olmadığını vurgulayan Çat, "Biz siyasete nezaket getirmek için yola çıktık. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan liderliğinde adil düzeni sağlamak için iktidar yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Hasan Sümer ise 5 Nisan 2020 itibariyle göreve atandığını belirterek, "Uzun zamandan beri kentteki gazetecilerle bir araya gelmek istiyorduk. Ancak korona virüs pandemisi nedeniyle bir araya gelemedik. Kısmet bugüneymiş. İnşallah dava arkadaşlarımızla birlikte çok güzel günlere geleceğiz" diye konuştu.

Toplantı soru cevap ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti operasyon başlattı! Teröristlerin inlerini başlarına yıktı
Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti operasyon başlattı! Teröristlerin inlerini başlarına yıktı
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Yeniden Refah Partisi basınla bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 13:04:53. #1.15#
title