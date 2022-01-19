Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığına Gufran Çetinel atandı - Haberler
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Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığına Gufran Çetinel atandı

Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığına Gufran Çetinel atandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na Gufran Çetinel'in atandığı bildirildi.

Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na Gufran Çetinel'in atandığı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın tensipleriyle yeni il başkanı olarak Gufran Çetinel'in atandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinel, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Derviş Suna'ya teşekkür ediyoruz. İnşallah, Yeniden Refah Partisi'nin ilkeleri ve fikirleri doğrultusunda Afyonkarahisar'daki çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle görevi devraldığımız bayrağı daha ileri noktaya taşıyacağız." dediği kaydedildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Karahisar, Güncel, Haber

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