Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Baysal'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Baysal'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Baysal'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Selahattin Baysal, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Selahattin Baysal, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Baysal, ziyarette AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Baysal'a, Teşkilat Başkanı İlyas Kölük ve STK ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Sertaç Kaçar eşlik etti.

Firik de kurum çalışmalarını anlatarak ziyaretlerinden dolayı Baysal ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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