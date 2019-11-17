Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi
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Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi

Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına seçildi.

17.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:06
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi

Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi, Arena Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, kayıtlı bin 117 delegeden 978'i oy kullandı. Fatih Erbakan 971 oy alırken, 7 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Fatih Erbakan, partisinin ilk olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan oldu.

Kaynak: AA
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