Yeniden Refah Lideri Erbakan: Yaşlılara hürmet etmeyen toplum, virüsten daha büyük musibetlere yakalanır Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülere ilişkin, "Yaşlılarına hürmet etmeyen bir toplum olursak, bu virüsten daha büyük musibetlere yol açar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşlılarına hürmet etmeyen, onlara eziyet eden bir toplum olursak, bu virüsten daha büyük musibetlere de duçar (Yakalanmak) oluruz." uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlığın büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Erbakan, salgının ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini tam bir kaos ortamına sürüklediğini belirtti.

Erbakan değerlendirmesinde, "Virüs krizi öyle bir noktaya ulaştı ki, hastalık bulaşması korkusuyla bir çok insan en sevdiklerinden bile kaçar oldu. Elbette ki bu noktada bilim insanlarının, uzmanların, doktorlarımızın tavsiyelerine kulak vermek ve alınan tüm tedbirlere titizlikle uymak son derece önemlidir.İnsan hayatının ve sağlığının korunması ve bu yolda "Tedbire tevessül" inancımızın bir gereğidir." ifadesini kullandı.

"YAŞLILARIMIZ SALGININ SEBEBİ DEĞİL MAĞDURUDUR"

Fatih Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bu salgın hastalık nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimize koruma amaçlı olarak sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu yasak kapsamı içerisinde olan bazı büyüklerimiz,ya salgının etkilerinden yeterince haberdar olmadığı için veya bu konuda yeteri kadar hassas davranmadığı için sokağa çıkma yasağına riayet etmeyebiliyor, alınan tedbirlere uymayabiliyorlar. 65 yaş üzeri bazı büyüklerimizin bu tutumları, gençlerimizi büyüklerimize karşı 'sorumsuz ve saygısız' davranmaya asla ve asla itmemelidir.Unutmayalım ki, aile büyüklerimiz ve yaşlı amca ve teyzelerimiz tüm dünyanın maruz kaldığı ve mücadele ettiği 'Pandemi'nin sebebi ve sorumlusu değil, mağdurlarıdır.

Yaşlılarımıza karşı virüsün kaynağı onlarmış gibi bir davranış içerisine girmek, hem bilimsel olarak yanlıştır hem de her şeyden önce Dini ve kültürel değerlerimizin asla kabul etmeyeceğibüyük bir ahlak yoksunluğudur. Büyüklerimizi inciterek hayatta kaldığımız bu fani dünyada huzur bize haram olur, yaşadığımız hayattan bize de bir hayır gelmez. Hayat ancak her yaştan aile bireyleriyle birlikte yaşandığında mutluluk ve huzur verir.

"BU VİRÜSTEN DAHA BÜYÜK BELALARA DUÇAR OLURUZ"

Erbakan 'yaşlılarımızın değerini bilmez, Onlara saygıda hürmette kusur edersek, bizde evlatlarımızdan aynısını görmeden bu dünyadan göçmeyiz.' uyarısında bulanarak, "Yaşlılarına hürmet etmeyen, onlara eziyet eden bir toplum olursak, bu virüsten daha büyük musibetlere de duçar oluruz, Allah muhafaza buyursun …

Asırlar boyunca ahlakıyla, aile hayatıyla tüm dünyaya örnek olmuş bir millet olarak bizlere küçüklerimizi sevmek, büyüklerimize de hürmet etmek yakışır; ecdadımızın 1000 sene boyunca üç kıtaya adalet medeniyet ve ilim götürürken bağlı olduğu düsturlardan bir tanesi de işte budur. En büyük medeniyet örneği; kul haklarına sahip çıkmak ve tüm insanlığa şefkat ve merhamet göstermektir." dedi.

ERBAKAN'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Milli Görüş lideri Fatih Erbakan bilim adamlarının geliştireceği ilaçlar ve tüm sağlık çalışanlarımızın gayretli çalışmaları neticesinde bu sıkıntılı günler de geçeceğini vurgulayarak,"Yeter ki biz,bizi biz yapan değerlerimizden ödün vermeyelim, sevgi ve merhamet duygularımızı kaybetmeyelim. Tüm gençlerimizi; bu zor günlerde aile büyüklerine karşı hata yapmamaya, onlara en güzel şekilde hizmet etmeye, ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmaya davet ediyorum. Emin olalım ki, hepimiz anne babamıza yaptıklarımızın aynısını evlatlarımızdan göreceğiz. Kendimize reva görmeyeceğimiz incitici ve kalp kırıcı yanlışları aile büyüklerimize biz yapmayalım; "Bizi biz yapan aile değerlerimizi çiğneyerek hayatta kalmak, içimizdeki insanı öldürerek yaşamak demektir." sözleriyle açıklamasını tamamladı.