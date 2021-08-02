Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar

Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar Tedavisi tamamlanan kuşlar yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta ve bitkin bir şekilde bulunan leylek, kukumav ve kerkenez kuşlarının tedavisini tamamladı.

Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar

Tedavisi tamamlanan kuşlar yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta ve bitkin bir şekilde bulunan leylek, kukumav ve kerkenez kuşlarının tedavisini tamamladı. Kısa sürede sağlığına kavuşan yaban dostları numaralandırılmalarının ardından özgürlüğe kanat çırptı.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen leylek, kukumav ve kerkenez kuşlarının tedavisi tamamlanarak numaralandırılmasının ardından yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı.

Yaban dostlara anne şefkati

Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından leyleğin yapılan kontrollerinde yorgun ve hasta olduğu 1 ay süren tedavi ve bakımları sonrası yeniden sağlığına kavuşturuldu. Henüz 10 günlük oldukları ifade edilen kukumav ve kerkenez kuşunun ise ölmek üzereyken Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Burada yapılan kontrolde yavru kuşların uzun süredir aç oldukları belirlenirken, annelerinin ise öldüğü tahmin edildi. Yaklaşık 1.5 aylık bakım ve tedavinin ardından yavru kukumav ve kerkenez kuşu yeniden özgürlüğe kanat çırptı.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür

Veteriner Hekim Elvan Alkaya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği olarak doğal yaşamı korumak adına tüm kurumlarla birlikte yaban hayvanları tedavi etmeye ve tedavileri bitince de doğal hayatlarına bırakmaya devam ettiklerini söyledi. Alkaya, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, milli parklarla birlikte yaban hayatını korumaya devam ediyoruz. Son günlerde merkezimize bir kukumav yavrusu, kerkenez yavrusu ve leylek yavrusu geldi. 2 ay gibi bir süre yavrularımızı koruma altına aldık. Bugün tedavisi tamamlanan yavrularımızı gökyüzü ile buluşturduk. Hassas davranan ve ihbarda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat