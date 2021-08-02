Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar Tedavisi tamamlanan kuşlar yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta ve bitkin bir şekilde bulunan leylek, kukumav ve kerkenez kuşlarının tedavisini tamamladı.

Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar

Tedavisi tamamlanan kuşlar yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta ve bitkin bir şekilde bulunan leylek, kukumav ve kerkenez kuşlarının tedavisini tamamladı. Kısa sürede sağlığına kavuşan yaban dostları numaralandırılmalarının ardından özgürlüğe kanat çırptı.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen leylek, kukumav ve kerkenez kuşlarının tedavisi tamamlanarak numaralandırılmasının ardından yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı.

Yaban dostlara anne şefkati

Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından leyleğin yapılan kontrollerinde yorgun ve hasta olduğu 1 ay süren tedavi ve bakımları sonrası yeniden sağlığına kavuşturuldu. Henüz 10 günlük oldukları ifade edilen kukumav ve kerkenez kuşunun ise ölmek üzereyken Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Burada yapılan kontrolde yavru kuşların uzun süredir aç oldukları belirlenirken, annelerinin ise öldüğü tahmin edildi. Yaklaşık 1.5 aylık bakım ve tedavinin ardından yavru kukumav ve kerkenez kuşu yeniden özgürlüğe kanat çırptı.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür

Veteriner Hekim Elvan Alkaya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği olarak doğal yaşamı korumak adına tüm kurumlarla birlikte yaban hayvanları tedavi etmeye ve tedavileri bitince de doğal hayatlarına bırakmaya devam ettiklerini söyledi. Alkaya, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, milli parklarla birlikte yaban hayatını korumaya devam ediyoruz. Son günlerde merkezimize bir kukumav yavrusu, kerkenez yavrusu ve leylek yavrusu geldi. 2 ay gibi bir süre yavrularımızı koruma altına aldık. Bugün tedavisi tamamlanan yavrularımızı gökyüzü ile buluşturduk. Hassas davranan ve ihbarda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bülent Turan Fahrettin Altun Ömer Halisdemir
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Oğulcan Engin İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:30:36. #1.14#

title