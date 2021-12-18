/yeniden/ "Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi

KOCAELİ'de alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı ile hastaneye giden Salih Civan (36) hayatını kaybetti. Taksicilik yapan Salih Civan'ın yakını, "Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış" dedi. Civan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İddiaya göre, Taksicilik yapan Salih Civan (36) Kocaeli İzmit Bekirdere Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı. Civan sahte içkiyi içtikten 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Civan'ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Salih Civan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Civan'ın cansız bedeni otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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