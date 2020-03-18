SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› (YENİDEN) Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarını garantileyen ilk takım oldu - Spor
voleybol, Mardin, Bursa, Spor

(YENİDEN) Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarını garantileyen ilk takım oldu

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Finali'ndeki ilk 2 maçını kazanarak, final maçlarına katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

18.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:19
(YENİDEN) Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarını garantileyen ilk takım oldu

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Finali'ndeki ilk 2 maçını kazanarak, final maçlarına katılmayı garantileyen ilk takım oldu.  

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda düzenlenen Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final müsabakalarında Kuzeyboru'nun bulunduğu grupta Mardin Büyükşehir Belediye, Bolu Belediyespor ve Kale 1957 takımları yer aldı. Kuzeyboru, ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0, ikinci maçında ise Bolu Belediyesi'ni yine aynı skorla mağlup etti. Yarın Kale 1957 takımıyla yarı finallerdeki son maçına çıkacak olan Kuzeyboru, ilk iki maçı kazanması nedeniyle grubunda Sultanlar Ligi Yükselme Final maçlarına katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Final müsabakaları 24 - 25 - 26 Mart tarihlerinde Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak. Kuzeyboru, final maçlarını ilk 2 sırada tamamlarsa Sultanlar Ligi'ne yükselecek. ?


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Spor
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Spor
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
Ekonomi dünyasından Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ilk yorum Spor
Ekonomi dünyasından Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ilk yorum
'Korona biyolojik silah' söylentisine bilim insanları noktayı koydu Spor
"Korona biyolojik silah" söylentisine bilim insanları noktayı koydu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Spor
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan...
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken James Bond Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Falcao Adem Büyük Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: (YENİDEN) Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarını garantileyen ilk takım oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 22:46:41. #1.15#
title