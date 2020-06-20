"Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği - Perge Antik Kenti gezisi
Türkiye'de görev yapan yabancı gazeteciler'in Perge Antik Kenti'ni gezmesi Perge Antik Kenti'nden görüntüler Yabancı gazetecilerin antik kentle ilgili bilgi alması ANTALYA - Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm...
20.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:10
Türkiye'de görev yapan yabancı gazeteciler'in Perge Antik Kenti'ni gezmesi
Perge Antik Kenti'nden görüntüler
Yabancı gazetecilerin antik kentle ilgili bilgi alması ANTALYA - Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği devam etti. Etkinlik kapsamında Türkiye'de görev yapan yabancı gazeteciler, Perge Antik Kenti'ni gezdi, bilgi aldı.
Kaynak: AA