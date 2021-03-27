Yeniden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Veli Altınkaya'ya kutlama mesajları

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu, yeniden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına seçilen Veli Altınkaya'yı kutladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu, yeniden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına seçilen Veli Altınkaya'yı kutladı.

Cabbar, mesajında, genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Veli Altınkaya ve yönetimini tebrik etti.

Basının önemine değinin Cabbar, "Veli Altınkaya ve ekibine başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Kovid-19 tedavisi devam eden Altınkaya'ya acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu da Altınkaya'yı tebrik ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demokrasinin olduğu yerde yarışın olabileceğini vurgulayan Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Basınımızın güzide çalışanlarını temsil etmek için bu yarışa katılan Sayın Veli Altınkaya ve Sayın Olcay Düzgün'ü demokratik haklarını kullandıkları için tebrik ediyorum. Demokrasinin güzel bir örneğinin sergilendiği genel kurulda üyelerinden aldığı oylarla yeniden başkan seçilen ve güven tazeleyen Altınkaya'yı tebrik ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil