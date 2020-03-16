(YENİDEN)İstiklal Caddesi'nde koronavirüse karşı 3 dilde bilgilendirme
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İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Beyoğlu, Güncel

(YENİDEN)İstiklal Caddesi'nde koronavirüse karşı 3 dilde bilgilendirme

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi Sağlık timi üyeleri gönüllü gençler, İstiklal Caddesi'nde kolonya dağıtarak, koronavirüs hakkında bilgilendirme yaptı.

16.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:15
(YENİDEN)İstiklal Caddesi'nde koronavirüse karşı 3 dilde bilgilendirme
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi Sağlık timi üyeleri gönüllü gençler, İstiklal Caddesi'nde kolonya dağıtarak, koronavirüs hakkında bilgilendirme yaptı. 

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs hakkında yerli ve yabancı turistler için Türkçe, İngilizce ve Arapça broşür dağıtan gönüllü gençler,  "Yeni Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? En fazla kimler etkilenir? Nasıl korunmalıyız?" konularında gerçekleştirdiği hijyen temelli farkındalık çalışmalarının yanı sıra, yerli ve yabancı turistlere kolonya da hediye etti. 

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN BİLGİLENDİRME

Gençlik ve Spor Bakanlığı Akademi Beyoğlu gençlik çalışanı Meral Değercan, "Gönüllülük kulübümüzün sağlık  timi ekibiyle birlikte 'İstiklal'de koronovirüs hakkında bilgilendirme yapalım' dedik. Biliyorsunuz dünya sağlığını ve ülkemizi tehdit eden bir virüs. Halkımızı bilgilendirmek için sorular sorarak ve kolonya takdim ederek onlara bir bilinçlendirme çalışması yapalım istedik. O nedenle gönüllü arkadaşlarımızla, sağlık timimiz ile buradayız" şeklinde konuştu.

3 DİLDE BROŞÜR DAĞITTILAR Broşürlerin 3 farklı dilde hazırlandığını vurgulayan Değercan, "Biliyorsunuz İstiklal'de çok fazla sayıda hem yerli hem yabancı turist var. Özellikle de Arap turist. Bu turistleri ve halkımızı bilgilendirmek için de öncelikle Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'müzün hazırladığı Türkçe broşürler var ve aynı zamanda sağlık timinin hazırladığı İngilizce ve Arapça broşürler var. Bunlarla hem turistleri hem de halkımızı bazı sorular sorarak bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. 

"KOLONYA HEDİYE EDİYORUZ"Atatürk Üniversitesi'nde öğrenci olan Yusuf Çiftçi ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönüllülük timindeyiz. Koronavirüs ile ilgili insanları bilgilendireceğiz. Broşürler hazırladık, insanlara doğru bir şekilde virüsten korunmak için ne yapmaları gerektiğini anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.23 yaşındaki öğrenci Minenur Ak de, "Koronavirüs hakkında Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ait broşürleri şu an Taksim'de dağıtıyoruz. İngilizce, Arapça, Türkçe broşürler hazırladık. İnsanlara bu konuda bilgilendirmeler yapıyor, kolonya ikramında bulunuyoruz. Antibakteriyel olduğunu biliyoruz çünkü. Bu broşürleri hazırladık, kolonyalarımızı aldık, gönüllülük yeleklerimizi giyindik ve arkadaşlarımız ile beraber insanları bilgilendirmek için buradayız" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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