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/yeniden / İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

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/yeniden / İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

FETÖ'nün finans merkezi olduğu öne sürülen Kaynak Holding'in yöneticilerinin kurduğu belirtilen güvenlik şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün finans merkezi olduğu öne sürülen Kaynak Holding'in yöneticilerinin kurduğu belirtilen güvenlik şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kaynak Holding yöneticilerinin ortak olarak kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirket çalışanlarına yönelik yapılan operasyon yapıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.


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