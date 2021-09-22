/yeniden / İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

FETÖ'nün finans merkezi olduğu öne sürülen Kaynak Holding'in yöneticilerinin kurduğu belirtilen güvenlik şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kaynak Holding yöneticilerinin ortak olarak kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirket çalışanlarına yönelik yapılan operasyon yapıldı.

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