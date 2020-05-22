Yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
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Yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

Yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor Büyükçekmece'de 29 Mayıs Cuma günü itibariyle yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlatıldı.

22.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:52

Yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 29 Mayıs Cuma günü itibariyle yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlatıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında camiler kapatılmıştı. 29 Mayıs Cuma günü, cuma namazıyla birlikte belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camiler yeniden ibadete açılacak.

Dezenfekte çalışması aralıksız sürdürülecek

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı mekan ve toplu taşıma araçlarını da düzenli olarak dezenfekte çalışmasını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Belediye ekipleri ilçedeki tüm camileri de dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışması camiler ibadete açıldıktan sonrada rutin olarak sürdürülecek.

"Hijyenik koşullarda ibadet için tüm tedbirleri aldık"

Vatandaşların virüsten korunması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden beri gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlar, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, berber ve kuaförler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ekiplerimiz 29 Mayıs'ta ibadete açılacak olan camilerimizi de düzenli olarak dezenfekte ediyor. Temiz ve hijyenik koşullarda ibadet edilmesi için tüm tedbirleri aldık" dedi.

Yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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