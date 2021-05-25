YENİDEN HIRSIZLIK YAPINCA TUTUKLANDI
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YENİDEN HIRSIZLIK YAPINCA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, otomobil çalması nedeniyle adliyeye sevk edilen Fikret M. adli kontrolle serbest kalırken, motosiklet çalması üzerine tutuklandı.

DÜZCE'de, otomobil çalması nedeniyle adliyeye sevk edilen Fikret M. adli kontrolle serbest kalırken, motosiklet çalması üzerine tutuklandı.

Düzce'de geçen hafta Burhaniye Mahallesi'nde 14 Mayıs günü park halindeki otomobili çalan Fikret M., peşine polislerin düşmesi üzerine aracı bırakarak kaçtı. Fikret M. düzenlenen operasyonla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fikret M, geçen Cumartesi günü Konuralp Mahallesi'nden bir motosiklet çaldı. Polisler peşine düşünce motosikleti bırakarak kaçan Fikret M., bulunduğu eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fikret M. tutuklanarak cezaevine götürüldü.

YENİDEN HIRSIZLIK YAPINCA TUTUKLANDI
YENİDEN HIRSIZLIK YAPINCA TUTUKLANDI
YENİDEN HIRSIZLIK YAPINCA TUTUKLANDI
YENİDEN HIRSIZLIK YAPINCA TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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