: Yeniden gözaltına alınan "falçatalı saldırının" 3 şüphelisinden ikisi tutuklandı

06.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:54

Mersin'de, trafikte tartıştıkları iki kişiye ailelerinin yanında falçatayla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheliler yeniden yakalandı, zanlılardan ikisi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ocak'ta, Ö.Ö. ve M.Ö. ile bir şüphelinin daha, ekmek almak amacıyla ailesinin de içinde bulunduğu otomobilini merkez Toroslar ilçesindeki bir fırının önüne park eden Ali Rıza Sandal ile yanındaki Çağrı Yıldız'a, falçata ve sopayla saldırmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olayın ardından yakalandıktan sonra salıverilen şüphelilerin yeniden gözaltına alındığı belirtilerek, zanlılar Ö.Ö. ve M.Ö'nün "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Olayın geçmişi

Merkez Toroslar ilçesinde, 26 Ocak'ta Ali Rıza Sandal ile Çağrı Yıldız'a ailelerinin yanında bir grup, falçata ve sopayla saldırmış, yaralanan iki kişi tedaviye alınmıştı.

Yakalanan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: AA

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