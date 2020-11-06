Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi"...
06.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:20
Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.
Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya