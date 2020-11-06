Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi"...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi"...

06.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:20
Yeniden görülen

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

İlgili Haberler

Kayseri saldırısının faili PKK'lı Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı (2)
Kayseri saldırısının faili PKK'lı Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı (2)
63 maden şehidinin bulunduğu mezarlık yeniden düzenleniyor
63 maden şehidinin bulunduğu mezarlık yeniden düzenleniyor
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Beste Bereket Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi"... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:20:34. #1.15#
title