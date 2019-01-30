Hastalık Yüzünden Sevdiğim Kadını Öldürdüm Dedi, Müebbet Aldı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barışıp bir araya geldiği Eda Okutgen'i (41) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak'ın (43) yeniden yargılandığı davada karar çıktı. "Hastalığım yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm. Tedavi olmak istiyorum" diyen Bunyak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan 2 çocuk annesi Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur Bunyak'tan, 2013'te şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Okutgen ve Bunyak, tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur Bunyak ile kavga edince evden ayrıldı. Bunyak, apartman çıkışında yakaladığı Okutgen'i defalarca bıçakladı. Eda Okutgen hastanede yaşamını yitirirken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur Bunyak tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Uğur Bunyak hakkında, Eda Okutgen'i 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bunyak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı kararı temyiz etti. Uğur Bunyak hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasında Eda Okutgen'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Uğur Bunyak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşmada önce Adli Tıp Kurumundan gönderilen ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirten rapor okundu.

Duruşmada esasa yönelik mütalaasını veren savcı, mahkemeye ulaşan raporla birlikte sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun netleştiğini, Eda Okutgen'i de canavarca hisle öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise raporu kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tedavi edilmesi gerektiğini savundu. Son sözü sorulan sanık Bunyak, "Ben çok hastayım. Hastalığım yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına, tahrik ya da iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma öncesi ise İzmir Kadın Meclisi basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen de katıldı. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bugün eski kocası tarafından öldürülen Eda Okutgen için de buradayız. Eda Okutgen'in katili aldığı cezadan kurtulmak için 'Akli dengem yerinde değil' bahanesiyle ortaya çıktı. Bunu dikkate alan mahkeme kararı bozdu, dava şimdi yeniden görülüyor. Aylardır beklenen Adli Tıp raporu, olay anında katilin akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlıyor. Katilin cezasını bozmakta hız kesmeyen mahkeme heyeti, Eda'ya adalet için de bugün aynı hızı göstermek zorundadır. Tüm kanıtlar ortadayken katile hak ettiği ceza bugün verilmelidir. Eğer adaleti sağlamaya çalışan bir devlet, bir yargı yoksa tüm kadınlar ve çocuklar için biz varız. Kadın Meclisleri var. Hiçbir kadın ve çocuk asla yalnız değil" denildi.

- İzmir

Kaynak: DHA