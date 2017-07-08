Yeniden) Fenerbahçe'de Volkan Şen'in Sözleşmesi Feshedildi





Fenerbahçe, Volkan Şen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.



Volkan Şen, sarı-lacivertli kulübe fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



"Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon € karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - İstanbul