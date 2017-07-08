Yeniden) Fenerbahçe'de Volkan Şen'in Sözleşmesi Feshedildi

Yeniden) Fenerbahçe'de Volkan Şen'in Sözleşmesi Feshedildi

Fenerbahçe, Volkan Şen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeniden) Fenerbahçe'de Volkan Şen'in Sözleşmesi Feshedildi



Fenerbahçe, Volkan Şen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 

Volkan Şen, sarı-lacivertli kulübe fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon € karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - İstanbul