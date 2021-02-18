Yeniden faaliyete geçen Etna yanardağı bölgeyi tehdit ediyor
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Yeniden faaliyete geçen Etna yanardağı bölgeyi tehdit ediyor

18.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:43

Lav püskürten yanardağından detaylar Yeniden faaliyete geçen İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, lav püskürtmeye devam ediyor.

Lav püskürten yanardağından detaylar

Yeniden faaliyete geçen İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, lav püskürtmeye devam ediyor. Şiddetli volkanik patlamaların yaşandığı yanardağ, bölge için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Yeniden faaliyete geçen Etna yanardağı bölgeyi tehdit ediyor
Yeniden faaliyete geçen Etna yanardağı bölgeyi tehdit ediyor
Yeniden faaliyete geçen Etna yanardağı bölgeyi tehdit ediyor
Yeniden faaliyete geçen Etna yanardağı bölgeyi tehdit ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salvatore Allegra

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