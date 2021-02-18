Yeniden faaliyete geçen Etna yanardağı bölgeyi tehdit ediyor
18.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:43
Lav püskürten yanardağından detaylar Yeniden faaliyete geçen İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, lav püskürtmeye devam ediyor.
Lav püskürten yanardağından detaylar
Yeniden faaliyete geçen İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, lav püskürtmeye devam ediyor. Şiddetli volkanik patlamaların yaşandığı yanardağ, bölge için tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salvatore Allegra