Yeniden)eğitimde Endüstri  '4.0' ve 'Kodlama' Mektebim'de

MEKTEBİM Ortaokul ve Lise Koordinatörü Emre Orhan Mektebim öğrencilerinin 'Kodlama', 'Küresel Farkındalık', 'Finansal Okuryazarlık', 'Elektronik Tasarım', 'M-Lead' ve 'E-STEM' dersleriyle geleceğe hazırlandığını söyledi.



"Günümüzün çağdaş eğitim yaklaşımı öğrencilerin; üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi esası üzerine kuruludur" diyen Orhan "Çağın gereklilikleri ve teknolojideki gelişmelerle birlikte düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen nesillere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır." dedi. Mektebim Ortaokul/Lise Koordinatörü Orhan şöyle konuştu:



"Bu nedenle günümüzde öğrencilerin Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan STEM Bilim(Science), Teknoloji(Techonology), Mühendislik (Engineering), ve Matematik (Mathematic) eğitimi dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil edilmektedir."



ENDÜSTRİ 4.0 YA DA 4'ÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ



'Endüstri 4.0' ya da '4. Sanayi Devrimi'nin, birçok çağdaş otomasyon sisteminin, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terim olarak karşımıza çıktığını dikkat çeken Orhan "Peki, günümüzde akıllı fabrika sisteminin oluşmasında önemli bir rol oynayan Endüstri 4.0 dönüşümünde Türkiye ne durumda ve eğitim bu sürecin neresine yer alacak? Endüstri 4.0 ile birlikte Türkiye'de istihdam sorunu yaşanacak mı? Yeni nesil üretim sürecinde eğitim nasıl tasarlanmalı? Gibi birçok soruya cevap aranacak" vurgusu yaptı.



"AKILLI FABRİKALARIN OLUŞMASINA KATKI SAĞLIYOR"



"Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin internetine (ıOT) ve hizmetlerin internetine dayalı" diyen Orhan, şöyle devam etti: "Bu üç yapıda akıllı fabrikaların oluşmasına büyük katkı sağlıyor. Bu süreci tasarlayacak ve akıllı fabrikaların oluşması için gerekli hazırlıkları yapacak olan neslin yetiştirilebilmesi için Endüstri 4.0'ı Yenilikçi Eğitim Programları'yla entegre eden Mektebim, öğrencilerini hayata hazırlıyor. Küreselleşen dünyada öğrencilerini çağın gerekliliklerine göre donatılmış bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinen Mektebim, Endüstri 4.0'ın teknolojik unsurlarını okul öncesinden liseye kadar uyguluyor."



Orhan, 'Endüstri 4.0'ın genel olarak, 'Nesnelerin İnterneti', 'Hizmetlerin İnterneti' ve 'Siber-Fiziksel Sistemler' den oluştuğunu söyledi.



"HAYAL ET-TASARLA-ÜRET"



Mektebim'in Endüstri 4.0'ın teknolojik unsurlarından biri olan "Eklemeli Üretim" için 3D yazıcılar kullandığını belirten Koordinatör Orhan, şöyle dedi: "Türkiye genelindeki 56 kampüsünde ve 165 okulunda uygulama gerçekleştiriyor. Endüstri 4.0'ın hayatımıza kattığı "Hayal et-Tasarla-Üret" mottosuyla bilişim derslerinde öğrenilen üç boyutlu tasarım programları aracılığıyla istedikleri ürünü üç boyutlu olarak tasarlayabilen ve 3D yazıcılardan çıktı alarak hayal ettikleri objeleri ürüne dönüştürebilen Mektebimliler, Endüstri 4.0'ın diğer unsurlarından biri olan "Artırılmış Gerçeklik"le ilgili olarak Artırılmış Gerçeklik gözlükleri de kullanmaktadır. Endüstri 4.0'ın veri-analiz, yazılımların yatay ve dikey entegrasyonu, bulut, simülasyon ve akıllı robotlar kısmında ise çözüm ortakları ile hareket eden Mektebim, Kodlama derslerinde karmaşık problemlerin çözümlerini yaparak ve sistematik düşünme becerilerini geliştirerek öğrencilerini geleceğin dünyasına hazırlamaktadır. Tasarladıkları kodlarla robotların verilen görevleri yapmalarını sağlayan öğrenciler, bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkarabiliyorlar. "



"'Z KUŞAĞI' TEKNOLOJİ ÜRETIYOR"



"4. Sanayi Devrimi" olarak adlandırılan Endüstri 4.0, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile geleceğimize yön vermekte olduğuna dikkat çeken Emre Orhan şöyle devam etti: "Özellikle Z Kuşağı olarak bilinen yeni neslin teknolojinin doğal bir parçası olduğu düşünüldüğünde öğrencilerin öğrenme ve öğretim etkinliklerini bu platformlara taşıması da giderek önem kazanmaktadır. Yakın geleceğin iş dünyasının gerekliliği olan Endüstri 4.0'a uyum sağlayabilecek teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimi kaçınılmaz bir gerçektir. Problemleri doğru tanımlayacak (eleştirel düşünme), çözümü için yenilikçi fikirler üretecek (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanabilecek (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yaşam boyu öğretim de olmak üzere çok geniş bir perspektifte birbirleriyle entegre ve etkileşimli olarak düşünülmesi, planlanması, tasarlanması ve uygulanması gereken bir konudur. Mektebim'de bu durumdan yola çıkarak "Yenilikçi Eğitim Programları'yla (YEP), STEM ve Endüstri 4.0 konusunda öğretmenlerini ve öğrencilerini eğitmektedir."



"YENİ ÇAĞIN DİLİ 'KODLAMA'"



İş ve sosyal hayatın akıllı cihazlarla çevrelenmeye başlaması nedeniyle yeni nesiller için kodlama becerisinin zorunlu hale geldiğine vurgu yapan Orhan"Endüstri 4.0'ın gerekliliklerinden biri olan Kodlama, bilgisayarları, bilgisayarlı makineleri programlayarak onlara istenilen işleri yaptırabilmek, bu cihazlara yeni özellikler ve görevler ekleyebilmek için imkan sağlıyor. Kendi mesleklerini icat etmek zorunda kalacak olan yakın geleceğin yetişkinlerini, aranan mesleklerin sahibi yapabilmek adına müfredatına Kodlama'yı ekleyen Mektebim, Kodlama ve onun getireceği algoritmik (sistematik) düşünme becerisini öğretiyor. Çocuklara, etraflarını saran bilgisayarlı makineler ve büyük veri yığınları ile iletişime geçme, onlara ne yapmaları gerektiğini emredebilme ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir 'dil' becerisi katan Mektebim, anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde çocukların, oyun kodlama, mobil kodlama, algoritmik kodlama, 3D tasarım ve Robotik (akıllı cihaz tasarımı) kazanımlarını elde etmelerine olanak sağlıyor" dedi.



"KODLAMA EĞİTİMİ YARATICILIĞI OLUMLU YÖNDE TETİKLİYOR."



"Kodlama eğitimi alan çocuklar bilgisayar kodlama, robot tasarım-kodlama, web tasarımı, 3D tasarım-üretim öğrenmenin yanında karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen birçok temel bilgi ve becerileri de elde etme şansını yakalıyor" diyen Orhan, "Mektebim'de yer alan Kodlama dersleri, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı da hedefliyor" dedi. Kodlama eğitimi için Bilişim Garaj Akademisi ile işbirliği yapan Mektebim, Yenilikçi Eğitim Programlarıyla Endüstri 4.0 uygulamalarına katkı sağlayacak Kritik Düşünme Becerileri, M+ Station, İnovasyon, Finansal Okuryazarlık, Küresel Farkındalık, Kodlama, STEM, 3D ve Kodlama uygulamaları ve M-LEAD dersleri ile ürün odaklı çalışmalar yapıyor" diye konuştu.



