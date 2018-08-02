Yeniden) - Dışişleri'nden ABD'ye Tepki: Saldırgan Tutumun Karşılığı Gecikmeksizin Aynıyla...

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DHA

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Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir (YENİDEN)

ABD'nin Rahip Brunson'un ev hapsine alınması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile ilgili aldığı yaptırım uygulama kararına Dışişleri Bakanlığı cevap verirken, bazı bakanlar da sosyal medyadan tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz.

İki Sayın Bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.

Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.

ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz.

Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ABD'ye tepki gösterdi. Çavuşoğlu mesajında "ABD'nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" dedi.

ABDULHAMİT GÜL: BU TOPRAKLARDA ÖLMEK DIŞINDA BİR DÜŞÜM OLMADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakkında yaptırım kararı uygulayacağını açıklayan ABD'ye yanıt verdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım" dedi.

Haber: ANKARA,