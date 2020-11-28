Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi
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Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi

28.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:16
Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını Resmi Gazete'de yayımladı. Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Resmi Gazete'ye yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

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Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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