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'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası başladı

'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası kapsamında bağış yapılacak banka hesap numaraları açıklandı.

06.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:22
'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası başladı

'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası kapsamında bağış yapılacak banka hesap numaraları açıklandı.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#YenidenBüyükBursaspor için başlattığımız kampanyamıza ilk bağışı gerçekleştirdim. Yeşil-Beyaz sevgisini yüreğinde taşıyan herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


1 forma bedelinin 100 TL olarak açıklandığı kampanyada hesap numaraları da açıklandı. Buna göre kampanya kapsamındaki hesap numaraları şöyle:


TL Hesabı: 2047001963165001


IBAN: TR 5500 0100 2047 0019 6316 5001


Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047


Dolar Hesabı: 2047001963165002


IBAN: TR 2800 0100 2047 0019 6316 5002


Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047


Euro Hesabı: 2047001963165003


IBAN: TR 9800 0100 2047 0019 6316 5003


Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047 - BURSA

Kaynak: İHA
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