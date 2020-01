Yeniden Büyük Bursaspor için 21.6 milyon liralık destek

04.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:17

Bursa'da "Yeniden Büyük Bursaspor" sloganıyla Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında, iş dünyası, yerel yönetimler, esnaf odaları, akademik odalar, taraftarların desteğiyle 216 bin forma satışı karşılığı 21,6 milyon lira toplanacak. Kampanyada elde edilen paralarla Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in talep ettiği 3-4 önemli futbolcunun ara transferde Bursaspor'a kazandırılması, altyapının masrafları karşılanarak yeni yıldızların Türk Futbolu'na kazandırılması hedefleniyor. Bursaspor'un dernek statüsünden şirket statüsüne alınarak güçlü ve profosyonel yönetimle daha çağdaş ve şeffaf yönetilmesi için de ilk adım atıldı.



Yeniden Büyük Bursaspor kampanyasının BTSO'daki tanıtım toplantısına Başkan İbrahim Burkay'ın yanısıra, Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan da katıldı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasının startını vererek, "Yeniden Büyük Bursaspor için bizler özel sektör temsilcilerinden ve firmalarımızdan 100 bin forma alma hedefi karşılığında 10 milyon TL'lik bir meblağ oluşturacağız. Bu desteğe ilaveten Büyükşehir Belediye ve 17 belediyemiz de ilçe nüfuslarına göre 80 bin formalık artı katkı sağlayacaktır. Ayrıca esnaf odaları birliğimiz BESOB ve akademik odalarımızın da bu kampanyaya 10'ar bin forma ile toplam 20 bin forma ile katkı sağlayacak. Bunlara ilaveten Bursaspor taraftarımızdan da 16 bin forma ile bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz. Böylece Bursasporumuz için 216 bin forma desteği ile 21.6 milyon TL'lik kaynak sağlayacağız" dedi.



İbrahim Burkay,sözlerini şöyle sürdürdü: "Merhum İbrahim Yazıcı başkanlığında Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdıran bu takım, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda da boy göstererek hepimiz için gurur vesilesi olmayı başarmıştır. Geride bıraktığımız 10 yılda büyük sevinçlerle beraber maalesef bir alt lige düşmek gibi büyük üzüntüleri de hep birlikte yaşadık. Ancak altın çamura düşse de değer kaybetmez. Bursa iş dünyası olarak bizler de en zor dönemlerde bile takımımıza inandık. Bu inancın karşılığı olarak da Bursasporumuza sürekli destek olduk. Kombine kampanyasından, forma satışına kadar Bursa iş dünyası olarak Bursasporumuzu maddi açıdan düze çıkaracağına inandığımız tüm kampanyalarda en ön sıralarda yerimizi aldık. Yeşil-beyaz renklere gönül vermiş ve her koşulda takımının yanında yer alan iş insanlarını takdir etmek yerine Bursasporumuzu kullanarak menfaat sağlama hedefinde olan kesimlerin taraftarımız ve kamuoyu önünde oluşturmaya çalıştıkları kutuplaşmayı da esefle takip ettik. Takımımızı layık olduğu yere taşımanın tüm kent dinamikleri için öncelikli hedef olması gerektiğine inandığımız bir süreçte çeşitli menfaat gruplarınca Bursasporumuz üzerinden şahsımın ve Bursa iş dünyasının hedef gösterildiği kirli bir organizasyona şahit olduk. Bursa iş dünyası olarak her dönemde ve her destek projesinde Bursasporumuzun yanında yer almıştır"



"Bursaspor arzu ettiğimiz konuma çıkabilir"



Bursaspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak için taraftarından esnafına, yerel yönetimlerinden sanayicilerine kadar herkese büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Burkay, "Bursaspor ancak iş dünyasının öncülüğünde yerel yönetimlerimizin, siyasetçilerimizin ve taraftarımızın katkısı ile arzu ettiğimiz konuma çıkabilir. İşte bugün başlattığımız 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası da Bursa gibi büyük bir şehrin takımını olması gereken yerde en üst seviyedeki rekabette iddialı pozisyona getirme hedefi taşımaktadır. Ortak değerimiz olan Bursaspor'u yeniden Süper Lig'e döndürecek bir destek çalışması için iş dünyası temsilcilerimizle görüşerek sizlerle paylaşacağım yol haritamızı belirledik. Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacağımız hesaplarda toplanacak bağışlar, tüm kent dinamiklerinin özverisi ve katkısı ile Bursasporumuzu düzlüğe çıkmasına imkan sağlayacak ilk adım olacaktır. Buradaki hareket noktamız kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve tehditlerden dolayı özel sektör olarak toplayacağımız katkıyı doğrudan takımımıza aktaracağız" diye konuştu.



"21.6 milyon TL'lik kaynak sağlayacağız"



Bu projede görev alacak gönüllü iş insanlarının bu kampanyaya en yüksek düzeyde katkı sağlanması için canla başla çalışacaklarını vurgulayan Burkay, "Bu amaçla Yeniden Büyük Bursaspor için bizler özel sektör temsilcilerinden ve firmalarımızdan 100 bin forma alma hedefi karşılığında 10 milyon TL'lik bir meblağ oluşturacağız. Bu desteğe ilaveten Büyükşehir Belediye ve 17 belediyemiz de ilçe nüfuslarına göre 80 bin formalık artı katkı sağlayacaktır. Ayrıca esnaf odaları birliğimiz BESOB ve akademik odalarımızın da bu kampanyaya 10'ar bin forma ile toplam 20 bin forma ile katkı sağlayacak. Bunlara ilaveten Bursaspor taraftarımızdan da 16 bin forma ile bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz. Böylece Bursasporumuz için 216 bin forma desteği ile 21.6 milyon TL'lik kaynak sağlayacağız. Bu destek paketi sayesinde hem takımımızı Süper Lig'e taşıyacak futbolcu transferleri için gerekli imkanları oluşturmuş olacağız, hem de Bursaspor Akademisi kapsamında altyapı takımlarımızı da desteklemeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.



"Kötü tezahüratla 1 milyon TL ceza ödemeyi kimsenin içine sindirebileceğine inanmıyorum"



Bursaspor taraftarlarına da seslenen Burkay, şöyle devam etti:



"Buradan her zaman takımımızın yanında olan taraftarımıza ve Bursaspor sevgisini her fırsatta gösteren tüm hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum. Sevgi, eylem ve fedakarlık gerektirir. Kulübümüzün kötü tezahürat nedeniyle her yıl yaklaşık 1 milyon TL ceza ödemek zorunda bırakılmasını ben Bursalıyım, ben Bursasporluyum diyen hiç kimsenin içine sindirebileceğine inanmıyorum. O yüzden tüm taraftarımızın takımımızın yanında centilmence ve stadı her maç doldurarak desteklemesini, imkanları dahilinde de bu kampanyaya en yüksek düzeyde katkı vermesini çok önemli buluyorum. Herkesin gereken fedakarlıkla Bursasporumuzun yanında yer almasıyla bu kampanya için hedeflediğimiz rakamların da üzerine ulaşacağımıza inanıyorum."



"Yeni yıldızlar kazandırılacak"



Toplanan bu yardımlarla 31 Ocak tarihine kadar devam eden ara transfer döneminde teknik heyetin talebi doğrultusunda Bursaspor'u Süper Lig'e taşıyacak 3-4 oyuncunun transferini sağlayacaklarına vurgu yapan Burkay, "Taraftarımızın en büyük beklentisinin de bu olduğunun da farkındayız. Bursaspor altyapı takımımızın yine bu toplanacak kampanya kapsamındaki bütçeyle yıllık masraflarını da karşılayarak yeni yıldızları kulübümüze ve Türk futboluna kazandıracağız. Ayrıca Bursasporumuzun kuruluşunun 57'nci yıl dönümü olan 1 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz özel geceyle de Bursasporumuza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Şirket statüsüne geçmesi için ilk adım



"Bursaspor'un yönetimini ve yönetim sistemini belirlemenin kişilerin ya da grupların değil, Bursaspor Genel Kurulu'nun görevi ve tasarrufundadır" diyen Burkay, "Bizim tek hedefimiz ortak değerimiz olan Bursasporumuzu hak ettiği konuma ve yeniden Süper Lig'e döndürmek ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmaktır. Ayrıca yardımlar ve bağışlara bağımlı hale gelen kulübümüzün dernek statüsünden çıkarak şirket yapısına kavuşturulması şeffaf ve çağdaş bir yönetim anlayışı için büyük önem taşımaktadır. Yıllardır konuşulan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen şirketleşme konusunun da biran evvel hayata geçirilmesini hem kulüp başkanımızın ve yönetimimizin hem de genel kurul üyelerimiz ve kent yönetimimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bursaspor büyüktür ve her zaman büyük kalmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA