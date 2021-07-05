Yeniden başlayan tren seferleri vatandaşı sevindirdi

Yeniden başlayan tren seferleri vatandaşı sevindirdi Korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan Tatvan-Muş-Elazığ tren seferlerinin kademeli normalleşmeyle yeniden başlatılması vatandaşı memnun etti.

Yeniden başlayan tren seferleri vatandaşı sevindirdi

MUŞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan Tatvan-Muş-Elazığ tren seferlerinin kademeli normalleşmeyle yeniden başlatılması vatandaşı memnun etti.

Muş'ta uzun süredir korona virüs nedeniyle taşımacılık hizmetine ara veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kademeli normalleşmeyle yeniden seferlerine başladı. Hem ekonomi hem de konfor bakımından bölge halkı tarafından yoğun şekilde tercih edilen demiryolu taşımacılığı, vatandaşa hizmet sunmaya devam ediyor. Seferlerin yeniden başlamasıyla Muş Tren Garına gelen vatandaşlar; Tatvan, Genç, Palu ve Elazığ seyahatlerine başladı.

2 yıla yakın zamandır korona virüs nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğunu ve bugün yeniden seferlerin başladığını belirten öğrenci Yusuf Turgut, "Çok şükür seferler açıldı. İnşallah ilk yolculuğumu Elazığ'a yapacağım. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Öğrenciyim, Bayburt'ta okuyorum. Elazığ'a gezmek için gidiyorum. Otobüsü tercih etmememin nedeni fiyatların yüksek olması, bütçemi aşmış olması. Treni daha konforlu ve daha ucuz olmasından dolayı çok seviyorum. Seferlerin yeniden açılması beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.

"Tren bizim için güzel bir nimet"

Seferler durdurulmadan önce hep trenle yolculuk yaptığını anlatan vatandaşlardan Nurettin Turgut ise "Elazığ'a, Solhan'a, köye gittiğimizde treni tercih ediyorduk. Bizim için güzel bir nimet. Korona virüs ortaya çıktığında her şeyden mahrum kaldık. Tren seferinin açılması bizim için çok güzel oldu. Allah'ın izniyle Elazığ'a trenle seyahat yapacağız. Mutluyuz. Trenle konforlu, güzel ve rahat gidip geliyoruz. Otobüs fiyatları yüksek ama tren seferleri çok daha uygun. O yüzden treni tercih ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu