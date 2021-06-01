Yeniden başlayan normalleşmeyle esnafa hijyen desteği
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Yeniden başlayan normalleşmeyle esnafa hijyen desteği

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Sağlık

Yeniden başlayan normalleşmeyle esnafa hijyen desteği Başkent'te Büyükşehir Belediyesi, yeniden başlayan normalleşme süreci ile birlikte esnafa yönelik hijyen desteğini artırdı.

Yeniden başlayan normalleşmeyle esnafa hijyen desteği

ANKARA - Başkent'te Büyükşehir Belediyesi, yeniden başlayan normalleşme süreci ile birlikte esnafa yönelik hijyen desteğini artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan yiyecek ve içecek sektörü ile kahvehaneci esnafına hijyen desteği sağlamaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, iş yerlerini ücretsiz dezenfekte ettirmek isteyen işletme sahiplerinin 'https://forms.ankara.bel.tr/isyeri-dezenfekte-talebi' adresi üzerinden başvuruda bulunabileceğini söyledi. Başkan Yavaş'ın duyurusunun ardından ilk günde başvuru sayısı 800'ü geçti.

Talep eden işletmeler ücretsiz dezenfekte ediliyor

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, fırın ve lokantalarda ücretsiz hijyen desteği sağlamasının yanı sıra bu işletmelere maske, el dezenfektanı ve yer yüzey temizleyicisi de dağıtmaya başladı.

Dezenfekte işlemi için başvuru yapan esnafa destek olmayı sürdüreceklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri paylaştı:

"Haziran ayı normalleşme genelgesi kapsamında açılacak olan işletmelerin dezenfeksiyon işlemlerini başlattık. Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra sürekli dezenfeksiyon çok önemli biliyorsunuz. Hijyen ürünlerimizle de bir nebze de olsa esnafımızın yanında olmaya ve onlara desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Esnafımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız."

Esnaf Odası Başkanlarından ve işletme sahiplerinden büyükşehir belediyesine teşekkür

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı BelPlas ekipleri, işletmeleri titiz bir çalışmayla dezenfekte ederken, bu çalışmalara katılan Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, "Her zaman için esnafımızın yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sağlık İşleri Daire Başkanımıza teşekkür ederiz. Pandeminin başladığı günden bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi esnafın hep yanında oldu" ifadelerini kullandı.

Yeniden başlayan normalleşmeyle esnafa hijyen desteği
Yeniden başlayan normalleşmeyle esnafa hijyen desteği
Yeniden başlayan normalleşmeyle esnafa hijyen desteği
Yeniden başlayan normalleşmeyle esnafa hijyen desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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