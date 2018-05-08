Putin'in Kremlin Saray'ına Geldiği Rus Yapımı Limuzini Yemin Törenine Damga Vurdu

Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinde rekor oranda oy alarak yeniden seçilen Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle resmi olarak göreve başladı.

ANAYASAYA SAĞ ELİNİ KOYUP YEMİN ETTİ

Kırmızı halıda yürüyerek davetlileri selamladı ve milli marşın okunmasının ardından anayasaya sağ elini koyarak yemin etti. Putin yemin etmesinin ardından Kremlin Sarayı'ndaki davetlilere hitap etti. Törene katılan davetliler arasında yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri, hükümet üyeleri, Rus Parlamentosunun üyeleri, bölgesel yöneticiler, dini yetkililer, yabancı büyükelçiler, iş insanları, Rus ordusundan yetkililer, bilim adamları, sanatçılar, sporcular ve gazeteciler yer aldı.

"RUS HALKINA DEVASA SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM"

Rus televizyon kanalları tarafından canlı yayınla verilen törende, kendisini tekrar devlet başkanı seçen vatandaşlara teşekkür eden Putin, "Rus halkına yönelik devasa sorumluluğumun farkındayım. Halkımızın, huzur ve refah dolu bir gelecekte yaşaması için elimden geleni yapacağım." dedi. Rusya'da Vladimir Putin'in yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından hükümet istifa etti.

BAŞBAKAN ADAYI OLARAK MEDVEDEV'İ ONAYA SUNDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Anayasası'nın 111. maddesi ve 83. maddesine göre başbakan adayı olarak Dmitri Medvedev'i Duma'nın onayına sundu.

TRUMP TEBRİK ETTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimleri kazanmasının ardından yemin ederek dördüncü dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebrik ettiğini söyledi.

Sanders, bir soru üzerine, "Başkan, kendisini (Putin'i) tebrik ediyor ve Rusya ile iyi ilişkilerimizin olabileceğini umduğumuz günleri sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. Sanders, Rusya'da hafta sonu yaşanan olaylara ve tutuklamalara ilişkin olarak da "ABD, herkesin sözünü söylemesini ve barışçıl bir şekilde toplanma özgürlüğü olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

MERCEDES'TEN VAZGEÇTİ, YERLİ LİMUZİNLE GELDİ

Eski Alman üretimi Mercedes'inden vazgeçen Putin, batıyla yükselen 'kendi kendine yetme' gerilimine, törene Rus yapımı 'Kortej' adı verilen yerli aracıyla yola gelerek 'yurtsever' vurgusu yaptı. Devlet görevlilerine makam aracı hazırlayan Rusya Otomobil ve Motorlar Araştırma Enstitüsü (NAMİ), ilk yerli makam aracının üretimi için 2013'ten beri yaklaşık 200 milyon dolar harcandı.

TANKSAVAR FÜZESİNE DAYANIKLI

Yeni makam aracının kaputunun altında Porsche firmasıyla ortaklaşa geliştirilen V8 silindirli 600 beygir gücünde motor bulunuyor. Yakında sadece Putin için araca V12 ve 850 beygir gücünde motor takılacak. Araç ayrıca Rus yapımı 9 kademeli tam otomatik şanzıman ile dört çeker sisteme sahip. V8 motorlu araç 100 km hıza 9 saniyede ulaşıyor. Putin için zırhlı hazırlanan aracın ağırlığı 6 ton civarında. Test sonuçlarına göre, tanksavar füzesine dayanabilecek güçte. Putin'in bu otomobilin içinden nükleer silahları kontrol eden kırmızı düğmeyi de kullanabileceği belirtildi.