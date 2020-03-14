(YENİDEN) - BAKAN ERSOY: ÖZEL TİYATROLARA DESTEK OLACAĞIZ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (YENİDEN) - BAKAN ERSOY: ÖZEL TİYATROLARA DESTEK OLACAĞIZ - Haber
Mehmet Nuri, Güncel

(YENİDEN) - BAKAN ERSOY: ÖZEL TİYATROLARA DESTEK OLACAĞIZ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar.

14.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:24
(YENİDEN) - BAKAN ERSOY: ÖZEL TİYATROLARA DESTEK OLACAĞIZ
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız" dedi.

Özel tiyatroların temsilcileriyle İstanbul'daki bakanlık ofisinde bir araya gelen Ersoy, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Turizm sektörüyle ilgili bir destek paketi üzerine çalıştıklarını belirten Ersoy, "Perşembe günü sektör temsilcileri ve STK temsilcileri başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Onlardan gelen istekler ve talepler doğrultusunda hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bir toplantı yaparak bu istekleri ve konuları tartıştık" diye konuştu.Bakan Ersoy, bu destek paketini bir hafta içinde açıklanacağını ifade ederek, "Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Önümüzdeki hafta içinde turizm sektörü destek paketini açıklayacağız" dedi.Turizm sektörünün koronavirüsten birinci derecede etkilendiğini belirten Ersoy, "Yine bizim bakanlığımız uhdesinde olan kültür ve sanat faaliyetleri ve etkinlikleri de belli bir süre, Nisan sonuna kadar ertelendi. Özellikle özel tiyatrolar da bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün özel tiyatroların temsilcileriyle, Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası temsilcilerini davet ederek bir toplantı gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden geçtik" ifadesini kullandı.Bakan Ersoy,  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sitesinden özel tiyatroların hangi kriterlerde başvuracaklarıyla ilgili bir açıklama yayınlanacağını dile getirdi. Ersoy, "Özel tiyatroların başvurularını aldıktan sonra haftaya Cuma günü bir toplantı daha yapıp bir sonraki hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız. Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız" ifadesini kullandı. 

Görüntü Dökümü:  ------------------------- -Toplantıdan görüntüler-Bakan Ersoy'un açıklaması

-Genel ve detay 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı? Haber
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı?
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Ebru Şallı Serenay Sarıkaya Melisa Aslı Pamuk
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla İtalya Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: (YENİDEN) - BAKAN ERSOY: ÖZEL TİYATROLARA DESTEK OLACAĞIZ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 15:15:42. #1.15#