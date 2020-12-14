Altun'un evinin fotoğraflanması; CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 10,5 yıla kadar hapis istemi
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Altun'un evinin fotoğraflanması; CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 10,5 yıla kadar hapis istemi

14.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:25
Altun'un evinin fotoğraflanması; CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 10,5 yıla kadar hapis istemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse, Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianamesini hazırladı. Kaftancıoğlu'na "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" gerekçeleriyle 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Canan Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasında, CHP Üsküdar İl Başkanı Suat Özçağdaş'ı azmettirdiği iddia edildi. Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. 

TAKİPSİZLİK KALDIRILDIKaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu'nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirildi. Altun'un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmıştı. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti. İddianamede mahkemenin takipsizlik kararını kaldırması nedeniyle kamu davası açılması gerekliliği doğduğu belirtildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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