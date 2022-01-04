(YENİDEN) ADNAN OKTAR'A 9 YAŞINDAKİ ÖZ KIZINI GETİRİP TACİZ EDİLMESİNE GÖZ YUMDUĞU İDDİA EDİLEN ANNEYE 26 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 2013 yılında 9 yaşındaki öz kızı S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddia edilen anne Dilek Ç. (45) hakkında 2 ayrı suçtan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesinin küçüklük fotoğraflarını örgüte verdiğini iddia eden, şu anda 18 yaşında olan mağdur S.M., o yaştaki çocuğun iddialarına inanılmayacağını düşündüğünden Oktar ve annesinin ses kayıtlarını aldığını belirtti. S.M. şikayeti nedeniyle örgüt üyelerinin kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Biz yaşadığımızdan utanmayalım bunu yapanlar utansın. Cezasının olması gerek" dedi.

MAĞDUR ÇOCUK SES KAYITLARI SUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 20 sayfalık iddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu ve tarihsel gelişimi anlatıldı. Olay sırasında 9 yaşında olan müşteki S.M.'nin Emniyet Müdürlüğü'ne sunmuş olduğu ses kayıt incelemesine göre; annesi Dilek Ç.'nin kendisini Adnan Oktar'la evlenmesi için yönlendirdiği, evlenirse boğazda evinin olacağını ve lüks araçların olacağını belirterek Adnan Oktar'ın bu durumda 'Bir taş ile iki kuş vuracağını' söylediği belirtildi.

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Öz annesinin kendisinin küçüklük fotoğraflarını örgüte verdiğini vurgulayan S.M. sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Ben yaşayamıyorum, ben numaramı kullanamıyorum, ben birine ismimi verirken korkarak yaşıyorum. Birisi bulur görür bir şey olur. Beni yine bulurlar rahatsız ederler diye. Çünkü ben gerçekten tehditlerden çok yoruldum artık. Ben normal bir şekilde yaşamak istiyorum. 18 yaşındaki bir kızın yaşadığı gibi hayatıma devam etmek istiyordum. O yüzden rica ediyorum lütfen bunlara 'Bir dur' deyin artık. Bunlar devam etmesin. Biz yaşadığımızdan utanmayalım bunu yapanlar utansın. Cezasının olması gerek. Hiçbir şekilde bunun devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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