Yeniden) 'Adalet Yürüyüşü' Nedeniyle İstanbul'da Kapatılacak Yollar

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle 7 Temmuz Cuma gününden 9 Temmuz Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şu şekilde belirtildi:



CUMA GÜNÜ...



Cuma günü saat 08.00'dan konaklama yerine kadar;



D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.



D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.



TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.



CUMARTESİ GÜNÜ...



Cumartesi günü saat 05.00'dan konaklama yerine kadar;



D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.



D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.



Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.



TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.



PAZAR GÜNÜ...



Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar;



Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.



TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak. - İstanbul