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Türkiye, Bursa, Ekonomi

Yeniçeri: "1 milyar liralık bütçeyi yatırıma dönüştüreceğiz"

Yeniçeri: "1 milyar liralık bütçeyi yatırıma dönüştüreceğiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kalkınma ajansları, toplam 1 milyar TL'lik bütçeyi yatırıma dönüştürmek için çalışmalara başladı.

14.03.2020 02:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:10
Yeniçeri:

Yeniçeri: "1 milyar liralık bütçeyi yatırıma dönüştüreceğiz"

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kalkınma ajansları, toplam 1 milyar TL'lik bütçeyi yatırıma dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Türkiye'de bulunan 26 kalkınma ajansı kendilerine ayrılan toplam 1 milyarlık dev bütçeyi yatırıma dönüştürmeyi hedefliyor. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Gerim'i ziyaret eden Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Genel Müdürlüğe bağlı 26 kalkınma ajansının faaliyetlerini bölgesel seviyede sürdürdüklerini belirtti. Yeniçeri, "Genel Müdürlük olarak, kalkınma ajansları ile birlikte, bölge kalkınma giderlerini de ilave edersek 1 milyara yakın bir bütçeyi yatırıma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Ajanslarımız 26 ayrı bölgede her biri kendi bölgesi özelindeki çalışmalarıyla, bölgelerinin potansiyel, fırsat ve imkanlarını projelerle harekete geçirme, faaliyete, üretime, katma değere dönüştürme gayreti içinde" dedi.

Yeni dönemde yeni faaliyet alanları, girişim sermayesi fonu, finansman maliyet yöntemi, fizibilite havuzları gibi konularda yeni araç ve yeni alanlarla ülke kalkınmasına katkı vermeyi sürdüreceklerini anlatan Yeniçeri, "Personel özellikleri itibarı ile ajansların, yerel düzeyde nitelik itibarı ile en iyi düzeydeki kurumlar olduğunu söyleyebiliriz. Biz de merkezde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız uhdesinde bölgesel çalışmaların iki önemli kurumu olan ajanslar ve bölgesel kalkınma idarelerinin sevk ve idaresiyle ülke kalkınmasına, ülke gelişmesine, istihdama, büyümeye ve üretime yerelden başlayarak katkı vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yeniçeri: '1 milyar liralık bütçeyi yatırıma dönüştüreceğiz'

Kaynak: İHA

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Yeniçeri: "1 milyar liralık bütçeyi yatırıma dönüştüreceğiz"

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