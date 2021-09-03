Yeniceköy yeni yollarla gelişiyor
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Yeniceköy yeni yollarla gelişiyor

Yeniceköy yeni yollarla gelişiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde 10 sokakta toplam 2000 metre uzunluğunda yeni yol açılması için çalışma başlattı.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, geleceğe yeni yollar açarak şehrin gelişimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeniceköy Mahallesinde toplamda 25 kilometrelik yeni yol açılması için planlamasını yaptı. İlk etapta Şeyh Şamil Caddesinin devamında 2 kilometrelik yolun açılması için çalışmalar başladı.

"ŞEHİRLEŞMENİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ KONFORLU ULAŞIM"

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte kısa bir süre önce başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Yardımcısı Dülger, "İnegöl artık her geçen gün gelişiyor, yenileniyor. Biz de İnegöl Belediyesi olarak buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şehirleşmenin en önemli unsurlarından biri konforlu ulaşım. Biz de İnegöl Belediyesi olarak burada bu doğrultuda bir dizi çalışma yürütüyoruz. Şeyh Şamil Caddesinin devamında fabrikaların oluşmaya devam ettiği bölgede yol açma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Toplamda 12 bin m3 kazı ve 18 bin ton dolgu yapılacak burada" dedi.

TOPLAMDA 25 KM YENİ YOL PLANLAMASI YAPILDI

Bölgede inşaat ruhsatı alan fabrikalar olduğunu hatırlatan Dülger, "Bunların yapım çalışması başlamadan biz önden gidelim istiyoruz. Yeniceköy bölgemizde toplamda 25 kilometrelik açılması gereken yolumuz var. Bu yollarla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Şuandaki çalışmada 2000 metrelik bölümde yeni yol açacağız. Devamında da planlama doğrultusunda çalışmamız sürecek. Şehrimize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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