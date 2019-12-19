Yenice'ye doğalgaz geliyor

19.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:22

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yenice'ye 2020 yılında doğalgazın geleceğini bildirdi.



Projenin detaylarını paylaşan Bülent Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale'miz her zaman yatırımın en iyisini hak ediyor. Sahip olduğu doğal mirası, yüksek maneviyat duygusu bu toprakları aziz kılıyor. Bizler de her seferinde bakanlıklarımızla görüşürken bu duygunun bilinciyle taleplerimizi ifade ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gümüşçay'ımızda doğalgaz çalışmalarının başladığını ifade etmiştik. Şimdi Yenice ilçemizde doğalgaz çalışmaları için ilk kazmayı vurduk. 15 Milyon liradan fazla maliyeti bulunan doğalgazın 2020 yılının başında startını veriyoruz. Nasip olursa aynı yılın son çeyreğinde doğalgazın servisine başlanılması planlanıyor. Yeniceli hemşehrilerimiz gelecek kış soba ve benzeri araçlar yerine doğalgaz ile ısınması düşünülüyor. Doğalgazın gelmesi aynı zamanda bir orman bölgesi olan Yenice'mizin de havasını daha temiz kılacak. Doğalgazın gelmesinde emeği bulunan bakanlarımıza, EPDK yetkililerine ve İçişleri Bakan Yardımcımız, hemşehrimiz Muhterem İnce'ye de teşekkür ederiz. Çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA