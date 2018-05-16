Yenice Osb'de Yeni Yönetim Oluşturuldu

Islah OSB sürecini kısa sürede tamamlayarak geçen yıl temmuz ayında OSB statüsü kazanan Yenice OSB'de, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (İTSO) seçim sonrasında yeni yönetim oluşturuldu. Başkan Hasan Altunbaş ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Balcı'nın görevini devam ettirdiği yeni yönetimde, Nedim İncebay, Gürhan Tutlu ve Niyazi Güven yer aldı.

Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İTSO'daki seçimler sonrasında yönetim kurulunda değişikliğe gidildiğini ve yönetime üç yeni üye aldıklarını açıkladı. Altunbaş, yeni yönetimin de, sanayicilere eksiksiz hizmet vermek için özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ve İnegöl ekonomisine katkı vereceğini ifade etti.

Yenice OSB'deki çalışmalar ve bundan sonraki hedefleri hakkında da bilgi veren Başkan Hasan Altunbaş, ıslah OSB süreci ve sonraki dönemde önemli altyapı hizmetlerini tamamladıklarını söyledi. 120 hektar alanı kapsayan Yenice OSB'de, ağırlığı mobilya oluşturmak üzere tekstil ve gıda alanında 26 firmanın faaliyet gösterdiğini kaydeden Altunbaş, Yenice OSB'nin, iki yıllık ıslah OSB çalışmalarının ardından geçen yıl temmuz ayında normal OSB statüsü aldığını hatırlattı. Yasanın öngördüğü 5 yıllık süreyi beklemeden çok hızlı çalışmalarla Yenice'yi normal OSB statüsüne kavuşturduklarına değinen Altunbaş, "Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip İnegöl'ün üçüncü OSB'si olduk. Yenice'deki plansız sanayileşme kontrol altına alınmış oldu. Gerek ıslah sürecinde, gerek son bir yılda sanayicilerimizin sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışarak önemli hizmetlere imza attık" dedi.

Alt yapısı tamamlandı

Yenice OSB'nin atık su kanalizasyon altyapısının tamamlandığını, bölgeye doğalgazın getirildiğini, bölgenin içinde 2 kilometrelik yolun asfaltlandığını ve yağmur suyu altyapı projesini de yüzde 70 oranında bitirdiklerini bildiren Başkan Hasan Altunbaş, "Bundan sonraki süreçte iki önemli hedefimiz var. Birincisi bölgedeki elektrik dağıtımının OSB yönetimine geçmesi için girişimleri hızlandırmak. Elektrik altyapısı anlamında bir sorunumuz yok. Sadece dağıtımın OSB yönetimine geçmesi ve yasal mevzuatın uygulanabilmesini sağlamak istiyoruz. Bunu başarırsak, hem sanayicimiz ucuz elektrik kullanabilecek, hem de OSB yönetimi, kendi çarkını çevirebilecek bir gelire kavuşacak. Yeni dönemde ikinci hedefimiz de, OSB Bölge Müdürlüğü binasını biran önce tamamlayarak yeni yerimize taşınmak" diye konuştu. - BURSA