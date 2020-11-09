Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği

09.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:21

Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ağaçlar renk cümbüşüne büründü Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü.

Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ağaçlar renk cümbüşüne büründü

KARABÜK - Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Yenice ilçesinde, sonbahar bir başka yaşanıyor. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran orman ekosistemine sahip olan Yenice Ormanları, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yenice ormanlarında ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı. Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa severlerin uğrak yeri olan Yenice Ormanları, sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan renk cümbüşüyle eşsiz bir görüntü oluşturuyor. Doğa tutkunlarına keyifli bir zaman yaşatan Yenice Ormanları, eşsiz güzelliği ile insanları mest ediyor.

Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği
Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği
Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği
Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSİN TURAN

İlgili Haberler

Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği
Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Özge Özder Hülya Avşar Hande Ataizi
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 14:22:01. #1.15#
title